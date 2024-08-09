4.17 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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وصل رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.174 تريليونات دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي الصادرة، أن رأس المال السوقي لأسواق الإمارات بلغ 946.34 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية 761.54 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 184.8 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.68 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 157.9 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 134.06 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء (المغرب) 69.4 مليار دولار، وبورصة مسقط (سلطنة عمان) 63 مليار دولار، وبورصة مصر 39.07 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان (الأردن) 23.3 مليار دولار، وبورصة البحرين 21.2 مليار دولار، وبورصة بيروت (لبنان) 16.54 مليار دولار، وبورصة تونس 8.3 مليارات دولار، وسوق دمشق (سوريا) للأوراق المالية 5.66 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.2 مليارات دولار.

في سياق آخر، وصلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة إلى نحو 215.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، وشكلت أسواق كل من السعودية وأبوظبي ومصر والكويت وقطر نحو 95.11 % من إجمالي قيمة التداولات.

وسجل حجم التداول في الأسواق المالية العربية نحو 117.56 مليار سهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.87 مليار سهم، تلاه سوق دبي المالي بنحو 1.42 مليار سهم، فيما سجلت بورصات الجزائر وتونس وفلسطين والدار البيضاء والبحرين ارتفاعاً تراوح بين 41 و68 مليون سهم.

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