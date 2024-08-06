109 مليارات ريال أرباح أرامكو الفصلية بتراجع 3.4%.. والتوزيعات 0.48 ريال للسهم

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلنت أرامكو السعودية الثلاثاء تراجع أرباح الربع الثاني 3.4% على خلفية انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.

وسجلت الشركة صافي دخل بلغ 109.01 مليار ريال (29.03 مليار دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو متجاوزة متوسط ​​تقديرات 15 محللا نشرته الشركة بأن يصل إلى 27.7 مليار دولار.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 31.1 مليار دولار عن الربع الثاني تشمل توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار.

هذا وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.48 ريال سعودي للسهم.

وسجلت أرباح أرامكو تراجعاً في النصف الأول 2024 بنسبة 9% إلى مستويات 211.2 مليار ريال مقابل 232.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقدمت الشركة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية التي تُدفع بغض النظر عن النتائج، وهي ممارسة غير شائعة بين الشركات المدرجة.

وقالت أرامكو إنها تتوقع إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.2 مليار دولار في عام 2024، بما يتماشى تقريبا مع التوقعات السابقة البالغة 124.3 مليار دولار.

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