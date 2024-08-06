تراجع جماعي للأسواق الخليجية ومصر لليوم الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط على انخفاض، وتكبدت خسائر قوية بفعل مخاوف من تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود، وزيادة القلق من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

واختتم المؤشر السعودي التعاملات على انخفاض 2.1 %، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر، متأثراً بتراجع سهم مجموعة التيسير 6.1 % وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 5.2 % رغم الإعلان عن زيادة في أرباحه الفصلية.

وأغلق المؤشر القطري على استقرار. وتراجع مؤشر مسقط بنسبة 0.79%، ونزل مؤشر البحرين بنسبة 1%. ونزل مؤشر الكويت بنسبة 1.9%.

وأغلق المؤشر المصري الرئيسي، منخفضاً 2.33 % عند 27840.6 نقطة، وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي والقلق من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وهبطت أسهم الشرقية للدخان 5.8 %، والبنك التجاري الدولي 1.2 %، والسويدي 6.4 %، ومدينة مصر للإسكان والتعمير 5.4%، وحديد عز 2.8 %، ومجموعة طلعت مصطفى 2.1 %، وإي فاينانس للاستثمارات المالية 0.8 %.

وقالت منى بدير من بنك البركة إن البورصة المصرية والجنيه المصري تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصعيدها بشكل كبير.

وأضافت «كلما انتظرنا نكون أكثر ترقباً لشكل التصعيد وكيفية الرد الإيراني، وهذا وحده كفيل أنه يزيد الضغوط على أي أصول مقومة بالعملة المحلية»، موضحة أن «البيئة هشة للمخاطر من هذا النوع».

وأشارت إلى وجود تغيرات صعب تجاهلها أهمها «التخارجات الواضحة» من أدوات الدين المحلية والأصول المالية المقومة بالعملة المحلية «وهذا متسق كثيراً مع مخاطر المنطقة».

وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة «دي. إتش. إف كابيتال»، إن جميع الأسواق المالية قد تتأثر بالمخاوف من احتمال تأخر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف «قد يكون للركود في الولايات المتحدة تأثير اقتصادي واسع النطاق ويمكن أن يؤثر على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».

الجنيه المصري

كما تحرك سعر الدولار خلال التعاملات لأعلى سعر مقابل الجنيه منذ مارس، متجاوزاً 49 جنيهاً.

وتم تسجيل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 49.30 جنيهاً للشراء، مقابل 49.40 جنيهاً للبيع. بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار في «ميد بنك» عند مستوى 48.70 جنيهاً للشراء، مقابل 48.80 جنيهاً للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، ارتفع سعر الدولار إلى مستوى 49.20 جنيهاً للشراء، و49.30 جنيهاً للبيع. وفي بنك مصر، صعد سعر الدولار إلى مستوى 49.10 جنيهاً للشراء، و49.20 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك التجاري الدولي ـ مصر، ارتفع سعر صرف الورقة الأمريكية الخضراء إلى مستوى 48.95 جنيهاً للشراء، مقابل 49.05 جنيهاً للبيع. وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.72 جنيهاً للشراء، مقابل 48.86 جنيهاً للبيع.

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