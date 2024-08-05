الين الياباني يصل لأعلى مستوى في 7 أشهر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الين الياباني أعلى مستوى له منذ منتصف يناير مقابل الدولار عند الافتتاح في آسيا اليوم الاثنين، وسط استمرار تحركات الأسواق التي بدأت الأسبوع الماضي.

تأتي هذه التحركات بعد أن أثارت بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف من الركود وتوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأدت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة، إلى جانب سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع. يبحث المستثمرون الآن عن الأمان في النقد.

واستمرت عمليات البيع اليوم الاثنين، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجعت مؤشرات الأسهم، في حين استقرت تقلبات العملات قليلاً ولكنها انخفضت مقابل الدولار والين.

وتم تداول الين، الذي يعد ملاذاً آمناً، عند 145.43 مقابل الدولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في منتصف يناير عند 145.28 في التعاملات المبكرة. واستقر اليورو عند 1.091 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار تقريباً عند 103.17. من جهة أخرى، تم تداول الدولار الأسترالي عند 0.6495 دولار، بانخفاض قدره 0.25%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز