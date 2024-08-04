تراجع جماعي للأسهم العربية بضغط التوترات الجيوسياسية

المصدر: دبي - محمود حسن

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مصر 4% -

السعودية 2.7% -

الكويت 1.35% -

قطر 0.88% -

مسقط 0.11% -

البحرين 0.5% -

شهدت الأسواق العربية تراجعات جماعية مع انطلاق تداولات الأسبوع، بضغط من التوترات الجيوسياسية والتراجعات العالمية.

وافتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي ⁧«تاسي» تداولات أول أيام الأسبوع على تراجع بنسبة 2.7%، ليهبط إلى مستوى فوق 11700 نقطة بقليل، بما يمثل أكبر تراجع يومي منذ 5 ديسمبر 2022‘ قبل أن يقلّص خسائره إلى 1.8% بعد نصف ساعة تقريباً على بدء جسلة التداول.

وتراجعت أسهم 230 شركة، في حين سجلت 6 أسهم فقط ارتفاعاً، مع ثبات سعر سهم شركة واحدة.

وجاء الضغط على المؤشر بشكلٍ رئيسي من تراجع أسهم قطاع الطاقة، وعلى رأسها «أرامكو» بنسبة 1.5%، والقطاع البنكي، بقيادة مصرف الراجحي بنسبة 2.4%، إضافةً إلى قطاع المرافق العامة، بسبب هبوط سهم أكواباور بنسبة 2.3%.

كما تراجع مؤشر السوق القطري نحو 1% ومؤشر الكويت بنسبة 0.35%، ومؤشر مسقط 0.11%، ومؤشر البحين 0.4%.

وفي مصر هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 4% في بداية معاملات اليوم الأحد، وسط مبيعات قوية من قبل المتعاملين الأفراد، تأثراً بتراجع الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

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