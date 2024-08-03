انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري المصري في مايو بنسبة 10.3%

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر مايو عن العام الماضي بنسبة 10.3%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أن قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2024 بلغت 3.57 مليار دولار، مقابل 3.98 مليار دولار لنفس الشر من العام السابق.

وقال المركز، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2024 بثتها وكالة (أ ش أ)، إن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 0.4%، حيـث بلغت 3.81 مليار دولار خلال شهر مايو 2024، مقابل 3.79 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها "فواكه طازجة بنسبة 17.4%، وملابس جاهزة بنسبة 5.5%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 32.2%، وسجاد وكليم بنسبة 1.3%".

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "البترول الخام بنسبة 4.3%، ومنتجات البترول بنسبة 17.4%، وأسمدة بنسبة 5.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5%.

وأوضح المركز أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 5.1%، حيث بلغت 7.38 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 0.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.7%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 23.3 %".

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "منتجات البترول بنسبة 86.1%، وقمح بنسبة 153.6%، وغاز طبيعي بنسبة 39.2 %، وسيارات ركوب بنسبة 15.2%".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز