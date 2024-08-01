مصر.. رفع أسعار تذاكر المترو ابتداءً من اليوم

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت مصر زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من أغسطس الجاري بنسبة تصل إلى 33 بالمئة، على خلفية زيادة أسعار منتجات الوقود قبل أيام، ومناقشة رفع أسعار تذاكر القطارات.

هذا وكانت إدارة مترو الأنفاق قد بدأت تطبيق أسعار جديدة لتذاكر المترو في 1 يناير 2024، قبل أن تقرر رفعها بعد 8 أشهر، بحسب «سي إن بي سي».

وفيما يلي أسعار التذاكر قبل وبعد ارتفاع أسعارها بحسب عدد المحطات:

- التذكرة من محطة واحدة حتى 9 محطات: رفع من 6 إلى 8 جنيهات، أي بحوالي 33%

- التذكرة من 10 محطات حتى 16 محطة: رفع من 8 إلى 10 جنيهات، أي بـ 25%

- التذكرة من 17 محطة وحتى 23 محطة: رفع من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً، أي بـ 25%

- التذكرة لأكثر من 23 محطة: رفع من 15 جنيهاً إلى 20 جنيهاً، أي بحوالي 33%

هذا وكانت مصر قد رفعت أسعار مجموعة من منتجات الوقود، قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيهاً وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيهاً، وبنزين 95 هو 15 جنيهاً، أما السولار فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيهاً من عشرة جنيهات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز