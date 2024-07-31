«فيتش»: تباطؤ إصدار الصكوك في الربع الثالث وآفاق واعدة في المستقبل

المصدر: دبي- مصطفى درويش

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توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ إصدار الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الربع الثالث 2024، بما يتماشى مع موسمية سوق الصكوك العالمية، قبل أن تستعيد الأسواق زخمها بعد العطلات الصيفية، خلال الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من 2025.

وقال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في فيتش للتصنيف الائتماني «إن جميع الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي صنفتها فيتش تقريباً (99%) هي من الدرجة الاستثمارية، مع تصنيف الجهات المصدرة بنظرة مستقبلية مستقرة، وهناك إمكانات واعدة في الأمد المتوسط يدعمها التزام الحكومات المتزايد بالاستدامة، وأهداف الجهات المصدرة لتلبية تفويضات البيئة والاجتماعية والحوكمة وخطط تنويع التمويل، ومع ذلك فإن شريحة الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة في مرحلة ناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة».

وارتفعت الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية القائمة بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 43 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2024 (جميع العملات).

وفي أسواق التمويل الإسلامي الأساسية (دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان) ارتفعت إصدارات الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في النصف الأول من 2024 بنحو 13% على أساس سنوي إلى 6.3 مليارات دولار، في حين انخفضت إصدارات السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 7.8 مليارات دولار، وتمثل الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة حصة كبيرة (12.9%) من الصكوك العالمية القائمة (العملات الصعبة).

وكانت الصكوك تمثل حصة كبيرة من مزيج الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة بالعملة الصعبة في إندونيسيا (الربع الثاني من عام 2024: 59%)، وماليزيا (52%)، والمملكة العربية السعودية (48%)، والباقي في السندات.

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