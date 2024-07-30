390 مليار جنيه مبيعات «طلعت مصطفى» منذ بداية العام

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن تحقيق مبيعات بقيمة 390 مليار جنيه، تعادل 8.1 مليارات دولار، وذلك منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، مقارنة بنحو 60 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت في بيان للبورصة، أن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي سجل مبيعات بقيمة 251 مليار جنيه، تمثل 5.2 مليارات دولار، وذلك في أقل من شهر وتحديداً منذ فتح البيع.

وأضافت المجموعة إن هذه المبيعات تجعلها أسرع وأكبر شركة تحقيقاً للمبيعات لمشروع واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يدفعها من ناحية أخرى إلى تعزيز ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة، بحسب «سي إن بي سي»

ذكرت المجموعة أن مشروع بنان الذي تم إطلاقه أخيراً في السعودية سجل مبيعات تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي.

وتوقعت الشركة أن تزيد المبيعات لهذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب.

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