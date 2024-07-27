وزير المالية المصري: نتطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

المصدر: البيان

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صرح وزير المالية المصري أحمد كجوك بأنه يتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

وعلى هامش لقائه مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد كجوك التزام مصر بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي.

وأضاف: نستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

وأشار الوزير المصري إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة هي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أكد على أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

وتابع: نحن حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية. مؤكداً أن مصر تعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.

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