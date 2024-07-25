وزير التموين المصري يتعهد بعدم رفع سعر الخبز المدعوم

المصدر: رويترز، البيان

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أكد وزير التموين المصري الدكتور شريف فاروق، في بيان، اليوم، أن مصر لن ترفع سعر الخبز المدعوم المحدد عند 20 قرشاً للرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار.

كان فاروق قد تلقى تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بالديوان العام للوزارة، ومن مديري المديريات التموينية، عن أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة، وذلك وفقاً لبيان صادر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين المصري أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات، وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحَّدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، مشيرين إلى أن كل مديرية تُجري حملات على كل المحطات، إضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنشأت غرفة عمليات مركزية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها، وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد، بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام من المحطات بالأسعار الجديدة.

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