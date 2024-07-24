تباين أداء الأسواق الخليجية.. وسط حالة من عدم الرضا عن نتائج شركات

المصدر: دبي - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق الأربعاء، وسط حالة من عدم الرضا لدى المستثمرين إزاء نتائج أعمال الشركات ومع تراجع أسعار النفط.

سجلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مع تزايد دخول نصف الكرة الشمالي في الأجواء الصيفية وقلة المؤشرات على حدوث الارتفاع المتوقع في استهلاك الوقود خلال هذه الفترة عادة.

وانخفضت الأسعار أيضاً بسبب استمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط.

واستقر المؤشر السعودي عند الإغلاق. وانخفض سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة، فيما ربح سهم شركة الاتصالات السعودية 0.6 بالمئة بعد إعلانها صافي أرباح فصلية 3.03 مليارات ريال (808 ملايين دولار) ارتفاعاً من 3.01 مليارات ريال قبل عام.

كما تراجع مؤشر البحرين 0.07%، ومؤشر بورصة قطر 0.03%، فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.13%، وزاد مؤشر بوصة الكويت 0.39%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة متأثراً بتراجع سهم إي-فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية 2.6 بالمئة. ويوم الاثنين، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن النمو الاقتصادي المصري سيكون أبطأ قليلاً هذا العام عما كان متوقعاً في أبريل بعد اتفاق بثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز