إيني الإيطالية تتفق على تكثيف أعمالها لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر

المصدر: د ب ا

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عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العلمين الجديدة مع مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق أيضا على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لاستقبال الغاز، المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.

وأوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مارتينا خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، الذي عقد مؤخراً، وأيضا نتائج المباحثات التي تمت مؤخرًا مع جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

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