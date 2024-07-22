الأسواق الخليجية ترتفع مع بدء موسم جني الأرباح

المصدر: دبي – رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على ارتفاع أمس بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين مع بدء موسم جني الأرباح في المنطقة، لكن انخفاض أسعار النفط أثر على المعنويات.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 % مع صعود سهم مجموعة التيسير 0.3 % وسهم مصرف الراجحي 0.7 %. كما قفز سهم أميانتيت السعودية 5.2 % بعد أن حققت الشركة المصنعة للأنابيب أرباحاً فصلية 5.1 ملايين ريال (1.36 مليون دولار) مقارنة مع خسائر 10.1 ملايين ريال قبل عام.

وصعد سهم مجموعة تداول السعودية، المالكة للبورصة في المملكة، 1.8 % بعد ارتفاع كبير في أرباحها الفصلية. من ناحية أخرى، تراجع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 0.7 % بعد أن أعلنت انخفاض صافي أرباحها الفصلية. وارتفع المؤشر القطري 0.3 % مع صعود سهم شركة صناعات قطر 1.1 %. وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.3 % قبيل الإعلان عن حجم أرباحه. وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية الجمعة لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.5 % مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 1% .

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