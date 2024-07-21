العراق ولبنان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

المصدر: وام

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم في بغداد العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ومسارات تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الجانبين ناقشا الاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية فيها.

وأكد السوداني ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليميا وسقوط المزيد من الضحايا.

من جانبه، أكد ميقاتي استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودراسة إمكانية الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة.

وشدد على أهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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