مصر تعلن زيادة صادرات موانئ البحر الأحمر بنسبة 73%

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر، اليوم الأحد، زيادة صادراتها بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المابلة من العام الماضي 2023.

ونقل موقع "اليوم السابع" أنه تم تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023.

وحققت موانئ الهيئة المصرية لموانئ البحر الأحمر زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال الفترة نفسها التي سجلت 210 آلاف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المقابلة من العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

في السياق ذاته، بلغ حجم البضائع المتداولة في ميناء السويس 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المقابلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز