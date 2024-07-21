افتتاح مشروع الربط الكهربائي بين العراق وتركيا عبر الموصل

المصدر: وام

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افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، خط الربط الكهربائي العراقي - التركي، بسعة 300 ميغاوات، عبر محطة في غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية.

وأكد السوداني، عقب افتتاحه الخط عبر دائرة تليفزيونية، أن الربط العراقي التركي يعد خياراً استراتيجياً للطاقة مستقبلاً، مشيرا إلى أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن السوداني قوله، في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيداً إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية، بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، خلال الافتتاح، إن مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي - التركي) يغذي المنطقة الشمالية، وهو يغذي المنطقة الوسطى بـ300 ميغاواط.

وسيسمح الخط بتزويد محافظات، نينوى، وصلاح الدين، وكركوك، أثناء زيادة الأحمال.

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