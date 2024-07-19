تباين أداء الأسهم الخليجية.. والبورصة المصرية تصعد 1.1 %

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، مع زيادة وتيرة الإعلان عن نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني من العام وتصاعد ثقة المستثمرين بفضل التفاؤل تجاه خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن البنك شارف على خفض تكاليف الاقتراض مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف البالغ 2%.

وعوض المؤشر السعودي خسائره خلال الجلسة ليغلق على ارتفاع 0.3% مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.8%، وسهم البنك الأهلي السعودي 1.6%. وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية من النفط الخام تعافت في مايو من الانزلاق الذي شهدته في أبريل بعد أن سجلت أعلى مستوى في 9 شهور في مارس.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.10%.

وانخفض المؤشر القطري 1.2% وسط خسائر في معظم الأسهم المدرجة عليه، بما في ذلك شركة الكهرباء والماء القطرية التي تراجعت 2%.

كما تراجع مؤشر الكويت 0.18%، ومؤشر البحرين 0.32%.

وخارج منطقة الخليج تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1% مع قفزة سهم السويدي إلكتريك 5.3%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز