«أميا باور» تنفذ مشروعات طاقة متجددة في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

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وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض المقدم من شركة «أميا باور»، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة قبل صيف 2025.

وذكر المجلس في بيان: «إن المشروعات تتضمن إضافة قدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بعد الانتهاء من مشروع «أبيدوس» للطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، كما تشمل إضافة 1500 ميجاوات من الطاقة المتجددة - طاقة شمسية وطاقة رياح - وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات، وتنفيذ مشروع «أمونت» لطاقة الرياح الجاري بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات».

ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة «أميا باور» قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات، شاملاً نظام التخزين بالبطاريات.

انتهاء أزمة الكهرباء

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء، خلال فصل الصيف اعتباراً من الأحد، بعد وصول عدد من شحنات الغاز، التي تعاقدت عليها البلاد.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: «إن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الملفات المهمة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة». وأضاف: «نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال».

وفي وقت سابق أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال ضمن الشحنات البالغة 21 شحنة، التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري. وأضافت الشركة: «إن كميات الشحنات الخمس تصل إلى حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال، وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

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