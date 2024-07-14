مصر .. ارتفاع أسعار السجائر المحلية للمرة الثالثة في 2024

المصدر: القاهرة - وكالات

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وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» على زيادة أسعار عدد من منتجات السجائر المحلية بنسب طفيفة تتراوح بين 0.6% إلى 2%.

وبحسب افصاح للبورصة المصرية يأتي هذا القرار تنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 8 لسنة 2018 وكتابه الدوري الصادر من مصلحة الضرائب.

وتعد هذه الزيادة الثالثة خلال العام الحالي، لتتراوح الأسعار بين 25 جنيها إلى 34.72 جنيها للعبوة الواحدة وهو الحد الأقصى للشريحة الأولى.

يشار إلى أن أرباح الشركة «الشرقية» قد ارتفعت بنحو 26.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 2.27 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه وذلك على أساس سنوي.

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