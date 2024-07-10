اكتتاب أرامكو في السندات الدولارية يجذب31 مليار دولار

المصدر: وكالات

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قال مصدر مطلع إن الطرح الأخير للسندات الدولارية لشركة الطاقة السعودية العملاقة (أرامكو) جذب عروض اكتتاب بأكثر من 31 مليار دولار، بما يعادل نحو 6 مرات حجم الطرح نفسه وهو الأول بالنسبة للشركة منذ 3 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إنها تستهدف جمع حوالي 5 مليارات دولار. وكان الجزء الأكبر من طلبات الشراء من نصيب السندات فئة عشر سنوات، في حين طرحت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم فئتين أخريين من السندات بأجل 30 و40 عاما.

وسمح الطلب القوي على السندات للشركة السعودية بتقليص سعر العائد على فئات السندات الثلاث بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال مصدران مطلعان على الطرح إن الشركة قد تبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار. وهذا الطرح هو الأول لشركة أرامكو منذ باعت سندات بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2021.

وقالت أرامكو في بيان يوم الإثنين الماضي على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرة إلى أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.

وأضافت الشركة أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، بصفتها مدير الاستقرار السعري، انتهاء مدة الاستقرار السعري لـ"أرامكو" دون تنفيذ أية عملية وممارسته لخيار الشراء، لأسهم أرامكو في إطار الطرح الأخير لحصة من أسهم الشركة السعودية

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي"تداول" اليوم الأربعاء، إنه "نظراً لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ أية عمليات خلال مدة الاستقرار السعري سيصبح الحجم الإجمالي للطرح 7ر1 مليار سهم بقيمة طرح إجمالية تبلغ 31ر46 مليار ريال.





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