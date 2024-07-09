أرامكو تبدأ طرح سندات مقومة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل

المصدر: البيان

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تبدأ أرامكو السعودية طرح سندات دولية مقومة بالدولار بموجب برنامجها لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو عادت إلى سوق الدين اليوم الثلاثاء بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات، وعينت بنوكا لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لآجال 10 و30 و40 عاما.

ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.

وجمعت الحكومة السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 بالمئة في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز التمويلات في المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.

وتم تعيين كل من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.

كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وميزوهو ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.

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