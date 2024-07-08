قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج في مايو

المصدر: وام

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أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 73.8% خلال شهر مايو 2024 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في مايو 2023.

وفي بيان أصدره البنك المركزي اليوم، أوضح أن تحويلات المصريين بالخارج في مايو الماضي سجلت زيادة بنسبة 26.6% مقارنة بالشهر السابق أبريل 2024، الذي بلغت التحويلات فيه نحو 2.2 مليار دولار.

وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.

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