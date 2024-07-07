ارتفاع معظم الأسواق الخليجية بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

المصدر: البيان ـ وكالات

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس بعد أن عززت بيانات الوظائف توقعات المستثمرين بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة قريباً.

وزاد معدل الوظائف في الولايات المتحدة بقوة في يونيو، لكن التوظيف في القطاعين الحكومي وخدمات الرعاية الصحية شكل نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الوظائف. ومع ذلك، بلغ معدل البطالة أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1 %، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وهو ما يعزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة قريباً.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم العملات في المنطقة مربوطة بالدولار.

وربح المؤشر السعودي 0.3 % مدعوماً بصعود سهم «أكوا باور» 1.4 % وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 0.9 %. وارتفع سهم شركة «المراعي للألبان» 1.4 % بعد أن أعلنت عن زيادة في صافي أرباحها الفصلية.

وربح المؤشر القطري 0.5 % وأغلق سهم بنك دخان مرتفعاً 0.5 %. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.8 % مع تقدم سهم مجموعة «إي. إف. جي» القابضة 8.1 %.

وكانت بورصة مسقط قد تصدرت البورصات الخليجية من حيث المكاسب في النصف الأول 2024، حيث ارتفع مؤشر البورصة 3.83%. تلاه بالمرتبة الثانية من حيث المكاسب، مؤشر البحرين العام الذي صعد 2.74%، وثالثاً مؤشر السوق العام في بورصة الكويت الذي صعد 1.75%. وتصدر التراجعات، مؤشر بورصة قطر الذي انخفض 7.99%.

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