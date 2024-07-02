مصر .. «طلعت مصطفى» تستثمر 21 مليار دولار في مشروع بالساحل الشمالي

المصدر: القاهرة - رويترز

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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع صفقة مع مجموعة طلعت مصطفى، بشأن مشروع سياحي جديد بالساحل الشمالي.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع «ساوث ميد» بالساحل الشمالي بمصر.

وقال في مؤتمر صحافي إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن المشروع حقق مبيعات بنحو 60 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) منذ أمس الاثنين.

وساوث ميد هو «مشروع عالمي متكامل الخدمات» يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط وفيلات ومطاعم فاخرة ومراكز تسوق وترفيه وملاعب غولف، والعديد من المرافق والخدمات الأخرى، وفقاً لموقع المجموعة.

يأتي هذا الإعلان بعد أن تلقت مصر تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، ما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.

وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع «القابضة» (ADQ)، التي أعلنت عن استثمار بقيمة 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضاً.

وعلى صعيد منفصل، وسعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار، وحصلت على تعهدات بمليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

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