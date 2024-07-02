«بي بي» تتحالف مع «مصدر» وحسن علام وإنفينيتي باور لتنمية الهيدروجين الأخضر بمصر

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضمت شركة «بي بي» لتحالف شركات مصدر، و«حسن علام للمرافق»، و«إنفينيتي باور»، لبحث سبل تنمية مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك عبر انضمامها لقائمة الموقعين على اتفاقية التنمية المشتركة بين أطراف التحالف.

وستقوم «بي بي» بموجب هذه الاتفاقية بدور المطور والمشغل الرئيسي للمشروع نيابة عن التحالف، حيث سيعمل الشركاء على دمج مشروعات الهيدروجين الأخضر الخاصة بهم في مصر في مشروع واحد واسع النطاق، ومتعدد المراحل لتنمية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع التركيز على الصادرات.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر مصر - الاتحاد الأوروبي للاستثمار، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وقع الاتفاقية نادر زكى، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «بي بي»، وأندرياس بيرينجر، مدير تطوير الأعمال التجارية للهيدروجين الأخضر في مصدر، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»: «تأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى خطط «مصدر» لتطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترسيخ التزام الشركة ودولة الإمارات بدعم مساعي مصر للاستفادة من إمكاناتها الضخمة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وذلك بالتعاون مع «انفنيتي باور» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة الأفريقية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز