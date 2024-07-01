السعودية.. اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي

المصدر: وام

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، السعودي عن تمكن شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” من اكتشاف حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف، في المنطقة الشرقية وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي، في الربع الخالي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية /واس/ فقد اكتشف حقل "اللدام" للزيت غير التقليدي وحقل "الفروق" للزيت غير التقليدي، ومكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" في المنطقة الشرقية.

وما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، فقد اكتُشِف حقل "الجهق" في الربع الخالي، حقل "الكتوف" ومكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي.

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