بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل صعود النفط

المصدر: دبي ـ رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بفضل صعود أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط في حالة اتساع نطاق الحرب في غزة.

وارتفع سعر خام برنت 0.63 % إلى 85.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وصعد المؤشر السعودي، الذي حقق أول مكاسب شهرية بعد 3 أشهر متتالية من الخسائر، بنحو 0.6 % بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير تالكو الصناعية عشرة بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 2.2 %.

وتقدم سهم أكوا باور للطاقة المتجددة 2.9 % بعد أن وقعت الشركة بحسب بيان لها اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة وتبلغ قيمة الاتفاقيات 12.3 مليار ريال (3.28 مليارات دولار).

وأضاف مؤشر أبوظبي 0.4 % إلى قيمته بعد خسائر لجلستين، وربح سهم الدار العقارية 1.7 % وسهم مجموعة ملتي بلاي 1.5 %.

وارتفع المؤشر القطري 0.9 % مواصلاً مكاسبه للجلسة الثامنة عشرة على التوالي بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي.

وحقق سهم بنك قطر الوطني صعوداً بنحو 0.4 % وسهم قطر لنقل الغاز 3.7 %، وأنهى المؤشر القطري جميع جلسات يونيو في المنطقة الخضراء مسجلاً أعلى مكسب شهري خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

واختتم مؤشر دبي جلسة التداول على ارتفاع مع صعود سهم إعمار العقارية 1.6 % ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7 %.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1 % مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.9 % وسهم إي. إف. جي القابضة 4.6 %.

وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري في تيكميل إن السوق المصرية تحافظ على المسار الإيجابي رغم وجود مستوى مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، لكن «في الوقت نفسه، قد تتواصل ضغوط أزمة الطاقة الحالية على النشاط الاقتصادي والصناعي وقد تؤثر على سوق الأسهم إذا تفاقمت».

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