خبراء يطالبون بدعم الابتكارات المالية لتحقيق التنمية المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا اقتصاديون إلى دعم الابتكارات المالية والاستثمارية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر «تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بحضور نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية مطالبين بالعمل بشكل جماعي بناء مستقبل واقتصاد أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن تحسين البنية التحتية المالية في المنطقة العربية، ودعم الابتكارات المالية والاستثمارية يعزز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن عمليات البيع و الشراء والتحويلات تُعتبر من بين الجوانب التي نصادفها عندما نحاول فهم مفهوم المال. ومع ذلك، في هذه الحالة، قد قُمت بتحديده بأنه النمو.

وأوضح أنه يتعين على القطاع المصرفي في العالم العربي أن يكون في صدارة تطوير التقنيات المالية مشدداً على أن تطور القطاع يشكل عنصراً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى الجميع العمل معاً لتعزيز الأدوار والجهود في القطاع المصرفي والمالي نحو مستقبل أفضل.

وأضاف أن مناقشة مستقبل النمو الاقتصادي، لابد وأن تتواكب مع أبرز قوة العمل الجماعي. حيث عانت منطقتنا لفترة طويلة من عدم الاستقرار والنزاع والتباطؤ. ومع ذلك، فإن تعاوننا، يمكن خلاله بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة.

ودعا الدكتور زياد خلف عبد، إلى التفكير بجدية في كيفية تحقيق النمو في بلداننا، التي تمتلك جميع عناصر النجاح، في منطقة حيث يتقاطع الطموح مع الرأسمال موضحاً أن «العالم يشهد تحولات صعبة لا حل لها، سوى التذكير بأن نظام السوق هو الأساس لحضارتنا».

وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ومنهم، الدكتور وسام فتوح «الأمين العام لاتحاد المصارف العربية» والدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وماريون هونيكي «رئيس قسم الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الاتحاد الأوربي، بنك الاستثمار الأوربي وميشيل ديتلفسن، رئيس قسم التمويل المبتكر والمؤسسات المالية الدولية، اليونيدو» والأونكتاد، وصندوق النقد الدولي والأسكوا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز