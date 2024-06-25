بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 2.75%

المصدر: مراكش - (رويترز)

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خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة الثلاثاء قائلا إن القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة إن من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.

وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.

وكانت الجمعة المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في البلاد، أعلنت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ0.4 بالمئة خلال مايو الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت المندوبية، أن الرقم المسجل للتضخم «جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1.7 بالمئة، مقابل تراجع أسعار المواد غير الغذائية 1.2 بالمئة».

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