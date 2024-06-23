مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

المصدر: وام

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أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 2,039.95 بانخفاض وقدره 1.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن مؤشر البحرين الإسلامي أقفل أيضاً عند مستوى 826.02 بانخفاض وقدره 2.93 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و891 ألفاً و435 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 484 ألفا و24 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61.70% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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