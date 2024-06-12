أسواق الخليج تغلق على تباين

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين، أمس، مع ترقب المستثمرين بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو وقرار المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة اليوم. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وسينصب التركيز على ما إذا كان صناع السياسة سيغيرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم أكوا باور 2.7 بالمئة. وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلاً مكاسبه للجلسة التاسعة، في أطول موجة صعود خلال ستة أشهر تقريباً.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مدعوماً بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.3 بالمئة، وسهم إي فاينانس للاستشارات الرقمية 5.1 بالمئة.

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