صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.6 مليار دولار في 6 أشهر

المصدر: وام

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 4.5 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي لتسجل 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار.

وبلغت صادرات الموالح مليونا و 978 ألفا 112 طنا ، والبطاطس الطازجة 862 ألفا و 226 طنا والبصل 96 ألفا و286 طنا والفاصوليا (طازجة + جافة) 82 ألفا و 333طنا والبطاطا 63 ألفا و337 طنا والعنب 42 ألفا و 320 طنا والطماطم 37 ألفا و325 طنا و الفراولة 21 ألفا و224 طنا و الثوم 15 ألفا و288 طنا والجوافة 10 آلاف و 71 طنا و الرمان 9134 طنا.

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