المؤشر السعودي يقود مكاسب بورصات الخليج

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس بقيادة المؤشر السعودي بعد أن عززت قراءة التضخم الأمريكي توقعات أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر السعودي 1.1% بعد أن سجل أدنى مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر الخميس. وجاء الارتفاع بفضل مكاسب حققتها جميع القطاعات تقريباً بقيادة أسهم تكنولوجيا المعلومات والمرافق والرعاية الصحية.

وصعد سهم أكوا باور 4.4% والبنك الأهلي السعودي 1.8%. لكن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية نزل 1.9% إلى 28.45 ريالاً للسهم، وهو أدنى مستوى فيما يزيد على عام.

وفي غضون ذلك تطرح السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم من أرامكو بسعر يتراوح من 26.7 ريالاً إلى 29 ريالاً. وجذبت عملية طرح أسهم أرامكو طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات اليوم.

وصعد المؤشر القطري 0.7%، وهو ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بمكاسب في قطاعات الطاقة والمالية والعقارات. وقفز سهما قطر للوقود وقطر لنقل الغاز 7.7 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.

وأظهرت بيانات الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بما يتماشى مع توقعات السوق في أبريل، مما عزز الآمال أن يقرر المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمئة مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، مع تراجع معظم القطاعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز