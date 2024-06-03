المغرب وكوريا يبحثان إرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار

المصدر: الرباط - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير التجارة بجمهورية كوريا، إنكيو تشيونغ، أمس في سيؤول، على بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) إن هذا الإعلان يمهد الطريق لإطلاق مباحثات حول النهوض بالاستثمارات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. وستضطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تأتي لتعزز إطار الشراكة القائم بين البلدين، بدور مهم في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات، وستشكل أيضاً أساساً لتنشيط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

واتفق الوزيران على مواصلة التعاون الاقتصادي رفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز