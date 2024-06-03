936 مليون ريال فائضاً في الميزانية العامة لسلطنة عمان 2023

المصدر: مسقط - العمانية

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كشفت بيانات نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة سجلت فائضاً مالياً قدره 936 مليون ريال في عام 2023. وأظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية 2023 بنسبة 25% لتبلغ 12 ملياراً و542 مليون ريال مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 34% مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تشكل 72% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023، وبلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال مرتفعة بنسبة 34% عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية 2023 البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولاراً للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية 2023 بواقع 55 دولاراً للبرميل.

وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية 2023 نحو مليار و868 مليون ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 33% مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال.

وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية 2023 حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال، مرتفعة بنحو 194 مليون ريال أي بنسبة 6% مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات الضرائب.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال مرتفعة بنسبة 7% عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية 2023.

وسجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية 2023 ارتفاعاً بنسبة 10% لتبلغ مليارين و54 مليون ريال مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2023 بنحو مليار و869 مليون ريال؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36% وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12% نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي.

وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية 2023 بنسبة 3% ليبلغ ملياراً و446 مليون ريال مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و401 مليون ريال؛ وذلك نتيجة لارتفاع توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية، وإيرادات المطارات والموانئ، والإيرادات المتنوعة.

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