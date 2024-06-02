اتحاد المصارف العربية يكرم شخصية العام المصرفية

المصدر: دبي - البيان

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كرم اتحاد المصارف العربية رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، التي تم اختيارها مؤخراً من قبل اتحاد المصارف العربية لتكون الشخصية المصرفية العربية للعام 2024. وجرى التكريم خلال افتتاح مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية، الذي عقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية في إسطنبول يومي 23 و24 مايو.

وقد منحت هذه الجائزة لرندة الصادق؛ نظراً لإسهاماتها في تطوير القطاع المصرفي العربي والعلاقات المصرفية بين الدول العربية والدولية، لا سيما وأن الآنسة رندة الصادق هي المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الذي يعتبر من أعرق البنوك العربية ويمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً، وله إسهامات كثيرة على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وتحمل رندة الصادق درجة الماجستير (MBA) في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

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