الاتحاد العربي للمعارض يصادق على عضوية 3 دول

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، عن إطلاق جائزة لأفضل منظم معارض على المستوى العربي، والموافقة على عضوية السعودية وجمهورية العراق وسلطنة عمان، في خطوة مهمة تعكس توسع نطاق عمل الاتحاد وتعزز من دور قطاع المعارض في المساهمة بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين كل الأقطار العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للعام 2024 الذي عقد في بيت الحكمة بإمارة الشارقة برئاسة سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وقام بأمانة الاجتماع المستشار محمود الجراح أمين عام الاتحاد العربي.

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