تراجع الأسهم الخليجية بضغط انحسار توقعات خفض الفائدة

المصدر: دبي - رويترز

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تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج أمس، وسجل المؤشر القطري أكبر الخسائر وسط انحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية قوية وتعليقات متشددة من اجتماع السياسة الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ونزل المؤشر القطري لليوم الثالث منخفضاً 1.7 % إلى 9396 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 أشهر، مع تسجيل خسائر لمعظم الأسهم على المؤشر.

وانخفض سهم صناعات قطر 1.3 % كما نزل سهم بنك قطر الوطني 2.2 %.

وتراجع المؤشر السعودي 1.2 % ليغلق عند 11851 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 4 أشهر مع خسائر لجميع القطاعات تقريباً.

وخسر سهم مصرف الراجحي، 1.4 % في حين نزل سهم أرامكو السعودية 1.7 %. وتعتزم السعودية، المالكة لعملاق النفط، بيع أسهم بمليارات الدولارات في أرامكو في يونيو المقبل.

غير أن سهم أديس القابضة السعودية ارتفع 1.8 % بعد أن أعلنت الشركة فوزها بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة نفط الكويت بقيمة 2.42 مليار ريال (645 مليون دولار).

وأظهرت بيانات اقتصادية قوية صادرة من الولايات المتحدة يوم الخميس تسارعاً في النشاط التجاري في مايو.

كما دفعت تعليقات متشددة وردت في محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي صدر يوم الأربعاء المتعاملين إلى التراجع عن رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 % مدعوماً بمكاسب في معظم القطاعات، إذ صعد سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 2.9 % في حين قفز سهم مدينة مصر 4.3 %.

وسجلت شركة التطوير العقاري زيادة بلغت 286 % في صافي أرباح الربع الأول.

في غضون ذلك أبقى البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير كما كان متوقعاً، وقال إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.

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