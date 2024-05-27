المغرب يستهدف 3 مليارات دولار من الألعاب الإلكترونية

المصدر: (الرباط - وكلات)

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يستهدف المغرب تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية لبلوغ إيراداتها 3 مليارات دولار، ما يمثل 1% من هذه السوق الواعدة عبر العالم، بحسب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

واستضافت العاصمة الرباط منذ الجمعة وحتى أمس أول معرضاً لصناعة الألعاب الإلكترونية، بحضور عدد من الشركات الأجنبية والمغربية، التي تعمل في تطوير ألعاب الفيديو، وكان ضيف شرف الدورة المصمم وصانع ألعاب الفيديو الياباني تاكايا إيمامورا.

وقال بنسعيد: إن خطة تطوير هذه السوق تتضمن إنشاء أول مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، سيتم الشروع في بنائها في غضون أسابيع باستثمار يناهز 26 مليون دولار، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية مع 4 شركات عالمية كبرى على الأقل للانضمام إلى المدينة.

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