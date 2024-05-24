مصر تطالب إسرائيل بـ«الامتثال» لقرارات محكمة العدل الدولية

المصدر: أ ف ب

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طالبت مصر الجمعة اسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت الدولة العبرية بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة اضافية على اسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح".

وأضاف البيان أن مصر "تطالب اسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".

كما طالب البيان "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ "تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".

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