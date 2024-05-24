الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تسهم في 52 شركة بنهاية 2023

المصدر: القاهرة - البيان

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عقد مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اجتماعه السنوي الثامن والأربعين، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وترأست الجلسة فريال الورغي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس رئيسة مجلس المساهمين للدورة 48.

وقدم الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية، كلمة تطرق فيها إلى لمحة عن نشاط الهيئة خلال عام 2023، حيث أوضح الأنشطة الاستثمارية المباشرة، فقد بلغ عدد الشركات الزراعية التي تسهم فيها الهيئة بنهاية العام 2023 عدد 52 شركة موزعة على أربعة قطاعات رئيسية، تشمل قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.9%، والإنتاج الحيواني 23.92%، قطاع الإنتاج النباتي 22.74%، وقطاع الخدمات بنسبة 3.44%، وتمثل تلك الاستثمارات ما نسبته 92% من رأسمال الهيئة المدفوع.

وأكد أن إجمالي دخل الهيئة لسنة 2023 بلغ نحو 69 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار للسنة المالية 2022، وأن صافي الربح بلغ نحو 42 مليون دولار.

وأوضح أن الهيئة منذ 2024 بدأت في مراجعة خططها الاستراتيجية، من أجل اعتماد مستهدفات أكثر طموحاً وانسجاماً مع الرسالة، التي أنشئت الهيئة من أجلها، مبيناً أن الهيئة تعكف على تطوير سياسات الاستثمار، واستراتيجيات وتفعيل أنشطة قطاع الاستثمار.

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