معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة

المصدر: دبي - رويترز

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صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، أمس، بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية تحسن المؤشرات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو واحد في المئة يوم الجمعة بدعم من تسحن المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب. وصعد المؤشر القطري 0.1 في المئة، بفضل مكاسب بمعظم القطاعات، إذ ربح سهما قطر لنقل الغاز 1.2 في المئة وملاحة 2.2 في المئة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر السعودي، إذ صعد سهم أكوا باور 3.4 في المئة، وأرامكو السعودية 0.5 في المئة، لكن سهم البنك الأهلي السعودي نزل 1.5 في المئة، في حين هوى سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير ثمانية في المئة. وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق مرتفعاً 4.5 في المئة مع تسجيل معظم الأسهم مكاسب، وكانت أسهم قطاعي الصناعة والمواد الأساسية أكبر الرابحين.

وقفز سهما مصر لإنتاج الأسمدة 17.8 في المئة، والسويدي إليكتريك 20 في المئة، بعد أن قالت هيئة الرقابة المالية المصرية: إن شركة إليكترا إنفستمت هولدينج الإماراتية قدمت عرض استحواذ على حصة تصل إلى 24.5 في المئة في السويدي بسعر 1.05 دولار للسهم.

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