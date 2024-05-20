البيوت الاستثمارية القابضة الكويتية تحدد نطاقاً سعرياً لطرح عام أولي

المصدر: الرياض - رويترز

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حددت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة الكويتية، أمس، نطاقاً سعرياً لطرحها العام الأولي بين 480 و500 فلس كويتي للسهم. وقالت إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار كويتي (146.53 مليون دولار).

وتخطط الشركة لطرح 30 % من إجمالي أسهمها في البورصة الكويتية، في ما سيكون أول إدراج جديد في البورصة منذ حوالي عامين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح الأحد المقبل، على أن يبدأ تداول الأسهم في يونيو.

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