البنك العربي «الأفضل في الشرق الأوسط 2024»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024»، من قبل مجلة غلوبال فاينانس العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي. ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناءً على تقييم شامل تمّ من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المديرين الماليين التنفيذيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين من حول العالم.

ويغطي نطاق جوائز مجلة غلوبال فاينانس العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.

وقالت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: يعد هذا التقدير العالمي وللعام التاسع على التوالي تأكيداً على المكانة البارزة التي يحتلها البنك على صعيد الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعززها متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تحقيق نتائج مميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز