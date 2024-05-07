إطلاق مبادرة «استكشفوا الهند» في سوق السفر العربي 2024

المصدر: دبي - البيان

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تشارك منصة «إيز ماي تريب» المتخصصة في مجال تكنولوجيا السفر عبر الإنترنت، في معرض سوق السفر العربي 2024 والذي يستقطب المحترفين والشركات من كل حدب وصوب، مما يجعل من إيز ماي تريب منصة مثالية لعرض أحدث ابتكاراتها إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات السفر الاستثنائية التي تقدمها.

وكشفت الشركة عن مبادرة «استكشفوا الهند» (EXPLORE Bharat)، إذ تم تصميم هذا العرض بهدف الترويج للنسيج الذي تتجلى فيه الثقافة العريقة، والمواقع التراثية، والمهرجانات النابضة بالحياة، وتجارب السفر غير التقليدية التي تحظى بها الهند. ومن خلال مبادرة «استكشفوا الهند»، ودعت «إيز ماي تريب» المسافرين من الإمارات والشرق الأوسط إلى الانطلاق في رحلة استكشافية غنية والاستمتاع بروعة معالم الهند الاستثنائية.

وقال ريكانت بيتي، المؤسس المشارك لمنصة «إيز ماي تريب»: «يسرنا الإعلان عن إطلاق مبادرة «استكشفوا الهند» خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، إذ تعكس هذه المبادرة التزامنا بالترويج للهند باعتبارها وجهة سياحية عالمية رائدة، مع تسليط الضوء على عروضها المتنوعة التي تقدمها لقاصدي زيارتها من جميع أنحاء العالم. كما ندعو الحاضرين في معرض سوق السفر العربي 2024 إلى زيارة جناحنا واكتشاف عجائب الهند من خلال مبادرة «استكشفوا الهند»، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في معرض سوق السفر العربي 2024 الذي يبرز مدى حيوية قطاع السفر وما يحظى به من إمكانيات. كما يمثل هذا المعرض فرصة مثالية لعرض حلول إيز ماي تريب المبتكرة والمساهمة في الحوار الذي يحدد ملامح مستقبل قطاع السفر».

وتشير الأبحاث إلى قوة مسار نمو قطاع السفر في الوطن العربي في ظل تزايد الطلب على تجارب السفر المميزة، وممارسات السياحة المستدامة، والتطورات الرقمية التي تساعد الناس على استكشاف وجهاتهم بطرق جديدة.

وأشار ريكانت بيتي من جانبه: «يشهد قطاع السفر في الوطن العربي نمواً ملحوظاً، وذلك بفضل الاستعانة بعوامل مثل التقدم التكنولوجي، وتطور تفضيلات المستهلكين، والتركيز المتجدد على السفر المستدام. كما أننا حريصون على استكشاف فرص التعاون والمبادرات التي تعزز تجارب السفر مع الترويج للسياحة المسؤولة».

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