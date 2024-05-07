مصر للطيران تخفض 50% على رحلاتها الدولية

المصدر: البيان

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أعلنت شركة مصر للطيران تقديم تخفيض وقدره 50% لعملائها على الرحلات الدولية وذلك بداية من اليوم ، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو وحتى 31 أكتوبر 2024 ، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام، وذلك احتفالًا بالعيد 92 على إنشاء الشركة.

كما تقدم شركة مصر للطيران أيضًا فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر يوم 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

ووفقا للموقع الرسمى لشركة مصر للطيران، يمكنك كسب أميال الحالة عبر جميع برامج المسافر الدائم لشركات الطيران الأعضاء في Star Alliance باستخدام بطاقة مسافر دائم واحدة فقط والحصول على حالة Star Alliance الفضية أو التقدم إلى الحالة الذهبية.

ويتم تعيين مستويات حالة الطبقة العليا لكل برنامج من برامج المسافر الدائم لـ شركات الطيران الأعضاء مقابل مستويي حالة Star Alliance المعترف بهما بشكل موحد «Star Alliance Silver» و«Star Alliance Gold»، كما يتيح لك مستويا الحالة هذين الاستمتاع بمزايا وامتيازات عملاء Star Alliance المميزة.

وأنشئت شركة مصر للطيران في 7 مايو 1932، وكان ترتيبها آنذاك السابع على مستوى شركات الطيران العالمية الناقلة للركاب.

وانضمت الشركة خلال عام 2008 إلى شبكة تحالف ستار «ستار أليانس»، أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم، لتقدم لعملائها نقاط اتصال أفضل وسفرًا أكثر راحة.

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