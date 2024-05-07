أرامكو تواصل توزيعات الأرباح رغم انخفاض صافي الربح في الربع الأول

المصدر: وكالات

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سجلت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو انخفاضاً في صافي أرباح الربع الأول من العام قدره 14.4 بالمئة على خلفية تراجع أسعار النفط والكميات المباعة.

وتراجع صافي الربح إلى 27.3 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس، وهو ما يتفق مع توقعات 12 محللا في توقعات قدمتها الشركة بأن تحقق صافي ربح يبلغ 27.6 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو توزيعات أرباح أساسية بمقدار 20.3 مليار دولار في الربع الأول.

وتتوقع أن تقوم برابع توزيعات مرتبطة بالأداء بمقدار 10.8 مليارات دولار في الربع الثاني.

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