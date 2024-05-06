العراق يرفع طاقة تكرير النفط بـ 360 ألف برميل يومياً

المصدر: بغداد – وكالات

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أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن العراق أضاف 360 ألف برميل يومياً كطاقة تكريرية للمصافي العراقية خلال عام واحد من عمر الحكومة العراقية الحالية. وأكد عبدالغني، في بيان، أن وزارة النفط العراقية تحرص «على تعظيم الإنتاج الوطني من الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، ومن ثم إلى الانتقال التدريجي إلى تصدير الفائض منه».

وأوضح «أن الوزارة حققت طفرة نوعية بإضافة 360 ألف برميل طاقة تكريرية خلال عام من عمر الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع في مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً ومصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً، ووحدة التكرير الرابعة في مصفاة الجنوب بطاقة 70 ألف برميل باليوم فضلاً عن إنجاز وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الجنوب بطاقة 1300 متر مكعب باليوم، وإنجاز وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين في شركة مصافي الوسط بطاقة 750 متراً مكعباً باليوم، وهذا يسهم في خفض استيراد البنزين بكمية تصل إلى أكثر من 2000 متر مكعب».

ويخطط العراق لرفع طاقة تكرير المصافي العراقية إلي مليون و250 ألف برميل يومياً بحلول العام 2028 مقارنة بالطاقات الحالية التي تبلغ 700 ألف برميل يومياً بحسب خطة التنمية القطاعية التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية للأعوام من 2024 - 2028.

ويسعى العراق لجذب استثمارات عالمية جديدة في قطاع التكرير لبناء مصافٍ جديدة في محافظات ذي قار وميسان وكركوك والفاو بمحافظة البصرة لتلبية الاحتياجات الداخلية وتصدير الفائض.

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