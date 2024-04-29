المصريون يجلبون 4.6 أطنان ذهب من الخارج خلال عام

المصدر: (القاهرة - بلومبرغ)

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بلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية، نحو 4.6 أطنان خلال ما يقارب العام، وفق وزير المالية المصري محمد معيط لـ «الشرق».

ووافقت الحكومة المصرية خلال مايو 2023، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وخلال الشهرين الأخيرين من 2023، قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه، ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر، إلى 3600 جنيه، قبل أن يتراجع هذا الأسبوع إلى 3100 جنيه للغرام الواحد.

وقال محمد معيط المالية المصري: «لا قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن تمديد العمل بمبادرة إعفاء الذهب الوارد للاستعمال الشخصي من الجمارك من عدمه». علماً بأن المبادرة تنتهي في 10 مايو المقبل.

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